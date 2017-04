Zorgwekkende trend: stadions gebouwd door slaven

Net als in Qatar, worden er ook slaven gebruik bij de bouw van de WK-stadions in Rusland. Amnesty International spreekt van een zorgwekkende trend.

Bij de bouw van de Russische stadions voor het WK 2018 worden Noord-Koreaanse slaven ingezet volgens het Noorse tijdschrift Josimar. Onlangs werd er opnieuw een ‘arbeider’ dood aangetroffen in een container vlak buiten de nieuwe Zenit Arena in St. Petersburg, een van de speelsteden van het WK 2018. „Ik ben twintig jaar aannemer”, zegt Pavel in een onlangs uitgekomen reportage van Josimar over de mensonterende omstandigheden in St. Petersburg. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt, het is een complete chaos.”

‘Ze vallen te pletter’

Pavel zegt dat er van augustus tot en met kerst vorig jaar maar liefst vier mensen zijn omgekomen. „Wat de doodsoorzaak is? Ze vallen te pletter of worden geëlektrocuteerd.”

Volgens projectmanager Sukharev maken sommige arbeiders werkdagen van 20 uur, zijn de meesten ondervoed en moeten ze slapen in containers: „Niemand geeft om de wet, contracten bestaan er niet, buitenlandse arbeiders moeten hun paspoort inleveren en hebben geen rechten.”

Er wordt inmiddels al tien jaar aan het stadion gewerkt en er is al 1,5 miljard euro aan uitgegeven. Nu wordt er haast gemaakt: 24 uur per dag werken arbeiders aan de bouw van het stadion, omdat het af moet zijn voor de Confederations Cup die komende zomer wordt gehouden als opwarmer voor het WK. Met alle gevolgen van dien.

De geluiden die uit Rusland komen klinken bekend in de oren. „Iedereen kent de verhalen van Qatar”, zegt persvoorlichter Emile Affolter van Amnesty International. „Maar het probleem is groter. Ook in aanloop naar de Olympische Zomerspelen van Beijing, de Olympische Winterspelen van Sotsji en de Europese Zomerspelen in Bakoe waren deze geluiden te horen.”

Zorgwekkende trend

Hij spreekt van een zorgwekkende trend. „Het wordt steeds duurder om evenementen zoals de Olympische Spelen en een WK Voetbal te organiseren, maar ook steeds moeilijker omdat er aan allerlei regelgeving moet worden voldaan. Er zijn bepaalde landen die het echter niet zo nauw nemen met die regels en manieren zoeken om de arbeidskosten te drukken.”

Het is echter te makkelijk om de verantwoording alleen maar bij de landen te leggen die dergelijke evenementen organiseren, meent Amnesty. „De FIFA en IOC hebben allerlei vereisten waaraan je moet voldoen om een toernooi te organiseren”, weet Affolter. „De sponsoruitingen zijn bijvoorbeeld tot op de millimeter nauwkeurig geregeld, maar over mensenrechten wordt amper gerept.”

Langzaamaan komt hierin verandering. „Een grote sponsor als bijvoorbeeld Coca-Cola wil niet negatief in net nieuws komen”, weet Affolter. „Zij kunnen er mede op toe zien dat de mensenrechten in het organiserende land nageleefd worden en dat die afspraken worden vastgelegd. Je ziet dat meer bedrijven hierop aandringen.”