Vijf opties voor de muur tussen Amerika en Mexico

De muur. Het was een van de voornaamste verkiezingsbeloften van de inmiddels verkozen Amerikaanse president Donald Trump. Hij zou een muur laten bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico en de Mexicanen zouden ervoor gaan betalen.

Inmiddels is Trump ruim drie maanden president, maar een concreet plan is er nog altijd niet. Er zelfs nog geen officieel budget voor de muur, waarvan het ook zeer onwaarschijnlijk lijkt dat het buurland er ook maar een cent aan zal meebetalen. Veel bedrijven proberen zich dan ook tussen de plannen op de tekentafel te werpen. Metro licht vijf van de opmerkelijkste blauwdrukken en ideeën uit.

De roze muur

Waar de regering van Mexico er niet aan mee wil werken, ziet het Mexicaanse bedrijfje Estudio 3.14 de grap er wel van in als zij juist verdienen aan de bouw van de muur. De organisatie is gesitueerd in Guadalajara, maar werkt wel samen met de Universiteit van Connecticut. Hun ontwerp is gebaseerd op de roze muren van Mexicaanse architect Luis Barragán (in 1988 overleden). De muur zal hol zijn, waardoor ze nog een andere functie kan vervullen dan het zijn van een grens. Er is daardoor namelijk plek voor de circa elf miljoen illegalen en ongedocumenteerden. Hier kunnen ze gevangen worden gehouden totdat ze worden berecht, ingedeeld en mogelijk gedeporteerd.

Pijporgels

Aangezien Trump de werkgelegenheid binnen de Verenigde Staten wil stimuleren, lijkt de ontwerpster Jennifer Meridian meer kans te maken. De dame uit Pittsburgh komt met het idee om de muur te laten bestaan uit tien miljoen pijporgels. De pijpen zijn negen meter hoog, maar om elke zes meter zal er een doorgang zijn, die het mensen mogelijk maakt om ‘gewoon’ te passeren. De enige voorwaarde van Meridan is dat je twee minuten op een orgel speelt om zo de muziek van de muur tot leven te laten komen. Of dat nou echt hetgeen is dat Trump wil bereiken, dat is zeer de vraag.

Samenwerking

Het lijkt gezien de huidige spanningen niet de meest waarschijnlijke optie, maar de organisatie The Otra Nation zet in op een samenwerking tussen beide landen. Hun concept is gebaseerd op ‘herstellend grondgebied’, waarbij de landen even afdragen. Evenveel grond dat afgestaan wordt voor het opzetten van de muur, evenveel bijdragen aan het onderhouden van de muur en evenveel geld en mankracht leveren voor het bouwen van de muur. Hoe de muur er precies uit zal gaan zien, dat laat het plan in het midden.

De Chinese Muur

Crisis Resolution Security Services Inc. neemt voor haar ontwerp een voorbeeld aan bijvoorbeeld de Chinese Muur. Net zoals een van de zeven wereldwonderen moet de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico instaat zijn om eeuwen te kunnen overleven. Met hun kwaliteiten willen ze bovendien features toevoegen aan de muur, die het vrije spel van de zwarte markt moeten bestrijden.

Terugbetalen

Aangezien het financiële plaatje voor de muur ook nog lang niet rond is, heeft het bedrijf Gleason Partners LLC een concept dat zichzelf gaat terugverdienen. Namelijk door de bovenlaag te laten bestaan uit zonnepanelen. Hoewel Trump meermaals heeft aangegeven dat klimaatverandering een fabeltje is en hij niet direct staat te springen om maatregelen op dat gebied te nemen, lijkt een muur waarmee je geld kan verdienen een optie die zelfs hij niet kan weigeren. De opgewekte energie is op zijn minst genoeg voor alle patrouilleposten langs de muur, maar de energie zou ook verkocht kunnen worden aan Mexico.