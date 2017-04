Schade ‘moeder aller bommen’: blaadjes nog aan bomen

Het was de allerzwaarste bom die de Verenigde Staten heeft - buiten het arsenaal aan atoomwapens dan: de moeder aller bommen. Het Amerikaanse leger dropte de bom afgelopen maand in een gebergte in Afghanistan, waar IS-strijders zich zouden ophouden. Uit satellietfoto's blijkt dat de bom inderdaad flink wat schade heeft aangericht, maar de klap kwam minder ver dan gedacht.

Afgelopen week verschenen de eerste satellietfoto's, die aantoonden dat de bom zijn werk heeft gedaan: de complexen die eerder nog duidelijk te zien waren, zijn vernietigd. Maar er was verwacht dat de bom in een straal van zeker meer dan een kilometer flinke schade zou aanrichten. Op de foto's zien we dat er nog groen aan de bomen zit, terwijl het gebied op de foto nog geen 400 meter breed is.

Blaadjes nog aan bomen

Ook ooggetuigen stellen tegen Reuters dat op ruim 100 meter van de inslag de blaadjes nog aan de bomen hangen. De getuigen kunnen niet dichtbij de plaats waar de inslag plaatsvond komen, omdat er nog wordt gevochten. Vanaf een afstandje zien zij wel wat verbrande bomen en ingestorte huizen, maar verder ligt het gebied er ogenschijnlijk onaangedaan bij.

De ooggetuigen die Reuters citeert, zien geen lichamen in het puin. De Amerikanen wilden met het bombardement bovendien landmijnen en boobytraps in de omgeving uitschakelen, maar er zijn ook geen kraters te zien.

Nog geen lichamen geteld

Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn er 94 doden gevallen. Of dat aantal klopt, is nog onduidelijk: Amerikaanse soldaten hebben nog geen lichamen kunnen tellen, omdat er in de omgeving nog wordt gevochten. „We kunnen onze troepen beter inzetten dan ze tunnels uit te laten graven om lichamen te tellen”, stelde de minister van defensie James Mattis eerder deze week nog.

Afghaanse soldaten zijn wel in de omgeving geweest. Op enkele honderden meters van de inslag is een grote tunnel ontdekt, die onder een woning lag. De tunnel was professioneel aangelegd: er was elektriciteit en de tunnel was verlicht.

Metro maakte deze video over de bom vlak na het bombardement: