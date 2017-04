Noord-Korea maakt nepbeelden raketaanval op VS

De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een deel van de VS in vlammen opgaat door toedoen van Noord-Koreaanse raketten. De nepbeelden zijn gemaakt tijdens een musicalshow ter ere van de verjaardag van Kim Il-sung, de in 1994 overleden grondlegger van Noord-Korea. De video eindigt met beelden van een kerkhof en een brandende Amerikaanse vlag.

Kim Il-sung overleed op 8 juli 1994. Elk jaar op 15 april, zijn geboortedag, is er een officiële feestdag in Noord-Korea. Vorige week was er in het land al een grote militaire parade in de hoofdstad Pyongyang.