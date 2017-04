Neem regels in buitenland serieus

We vliegen tegenwoordig met z'n allen de hele aardbol rond. Nu vliegtickets veel goedkoper zijn dan vroeger, gaan we ook sneller naar verre landen met een heel andere cultuur. Je even goed inlezen, dat doet niet iedereen meer. Toch is het wel zo netjes je aan de regels te houden in een land waar je te gast bent. Zoals bij heiligdommen. Een vermoedelijk Nederlandse toerist heeft in India de afgelopen dagen voor behoorlijk wat ophef gezorgd. Hoe? Door met een fles drank door een Hindoetempel te lopen. Niet zo handig..

Indiase media berichtten dat het naar verluidt om een Nederlandse toerist gaat, die dinsdagavond met een fles drank door een Hindoetempel in Hampi liep. Medewerkers wezen de man op het alcoholverbod en stuurden hem weg. De toerist probeerde een paar minuten later om een fles onder zijn kleren mee naar binnen te smokkelen. Het incident leidde tot een rel toen de volgende foto online opdook:

Woensdag werd er een betoging gehouden door lokale activisten, die eisen dat er tegen de toerist wordt opgetreden. De Indiase politie is op zoek naar de man, maar hij lijkt spoorloos verdwenen.

Vorig jaar zaaide een Nederlandse toerist in Myanmar ook al onrust door de stekkers uit een versterker te trekken bij een heilig ritueel van monniken. De 30-jarige man stoorde zich zo ontzettend aan de herrie uit de speakers, die vlakbij zijn hotel stonden, dat hij naar buiten was gestormd en het heft in eigen hand nam.

De bevolking werd zo kwaad, dat ze zijn hotel omsingelden en de toerist uiteindelijk beschermd moest worden door soldaten. De Nederlander kreeg drie maanden cel opgelegd. Afgelopen december kwam hij weer op vrije voeten.

In Peru worden ze zo nu en dan ook knettergek van toeristen. Vorig jaar maart werden een Britse en een Franse toerist gearresteerd omdat ze naaktselfies aan het maken waren op de Machu Picchu.

In 2014 werd de beveiliging rond het historische erfgoed al aangescherpt, omdat het nemen van naaktfoto's een ware plaag was geworden.