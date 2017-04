Miljoenen gestolen bij overval in Paraguay

Tijdens de roof schoten andere bendeleden op een politiebureau en staken ze auto's in brand, waarschijnlijk als afleiding. Ook strooiden ze met duizenden kraaienpoten, zodat de politieagenten een lekke band kregen en hen niet met auto's konden volgen.

Bij een overval op een geldtransportbedrijf in Paraguay hebben de overvallers ruim 36 miljoen euro (veertig miljoen dollar) buitgemaakt. Ruim vijftig gewapende bendeleden bliezen de gevel van de vestiging van het transportbedrijf in Ciudad del Este op en roofden de kluis leeg.

