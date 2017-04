Heftige beelden ongeluk dronken bestuurder

Ze is veroordeeld tot 26 weken cel en mag 3 jaar lang geen autorijden.

Het incident gebeurde op 12 december vorig jaar in Peterborough. De bestuurder van de grijze Nissan Qashqai was de 32-jarige Tania Chikwature. Ze bleek veel te veel gedronken te hebben. De vrouw en het kind kwamen er zonder ernstige verwondingen vanaf, maar de vrouw moet zich deze week uiteraard wel verantwoorden tegenover de rechter.

De Britse politie deelde maandag beelden van een beschonken chauffeuse, die zichzelf en haar zoontje van 19 maanden lanceerde toen ze de macht over het stuur verloor toen ze een vrachtwagen inhaalde op een rotonde.

