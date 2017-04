Franse kiezer wil verandering, maar door wie?

Zondag gaat Frankrijk naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Wat zijn de Fransen van plan?

Elf kandidaten dingen mee naar het Franse presidentschap. Nog nooit bleek kiezen zo moeilijk. 41 procent van de Fransen weet nog niet op wie hij of zij gaat stemmen. Er deden ook nog nooit zoveel kandidaten mee aan de verkiezingen. Alles is dus nog mogelijk in het land waar het vertrouwen in politiek zelden zo laag was.



„Het is de eerste keer dat de twee traditionele partijen competitie hebben. Dat is heel bijzonder'', aldus de 66-jarige Anne Keller, die in het verleden alle soorten verkiezingen al eens meemaakte.

Verandering

Het beleid dat president François Hollande de laatste jaren voerde kan op weinig lovende reacties rekenen. Het volk wil verandering. Uit een onderzoek van een Franse krant blijkt dat 22 procent van de Franse kiezers momenteel van plan is om op Marine Le Pen, de leider van de extreem-rechtse partij Front National, te stemmen. Sociaal-liberaal Emmanuel Macron van En Marche! lijkt de strijd aan te kunnen gaan met Le Pen. Dat komt vooral door zijn standpunten op het gebied van immigratie en Europa.

Het vertrouwen in de politiek is laag, blijkt ook op straat. „Ze leven niet als ons, ze weten niet wat de mensen nodig hebben’’, zegt de 29-jarige verkoper Steve De Matos. Ook de 55-jarige Didier Mur heeft weinig vertrouwen. „Degene die wint kan zijn of haar termijn toch niet volmaken.’’

Close call

Wie dat laatste toch mag gaan proberen, is nog maar zeer de vraag. De peilingen liggen zo dicht bij elkaar dat er geen zinnig woord over te zeggen valt. Le Pen en Macron doen het goed, maar ook François Fillon (die premier was onder Nicolas Sarkozy) van Les Républicains en Jean-Luc Mélenchon van het extreem-linkse La France insoumise maken nog kans. Daarbij: in de tweede ronde liggen de verhoudingen weer heel anders.



Afgelopen week hebben de kandidaten er alles aan gedaan om mensen naar de stembus te krijgen. De opkomst lijkt desondanks erg laag te worden. Peilingen stellen dat 30 procent van de stemgerechtigden niet op zal komen dagen. Het hoogste percentage niet-stemmers sinds 2002.



„Met het opkomende populisme is het belangrijk dat we menselijkheid tonen’’, besluit Romain, een 29-jarige student uit Parijs.