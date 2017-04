Dit weten we over de vluchtelingenrel in Duinkerke

Een groot gedeelte van een vluchtelingenkamp in Noord-Frankrijk is maandagnacht afgebrand nadat er rellen zijn ontstaan.

Volgens berichten van de brandweer zijn zeker tien mensen gewond geraakt bij de branden. Hoe zijn de rellen ontstaan en wat is de huidige situatie in het kamp? Dit is wat we tot nu toe weten.

Wat is er gebeurd?

De rellen zouden maandagmiddag zijn begonnen na een ruzie tussen Koerden en Afghanen. Er werd volgens de Franse autoriteiten een mes getrokken en later in de middag brak er brand uit. Bij de opstoten raakten zes mensen gewond. De Franse politie zoekt nu uit wat precies het verband is tussen de rellen en de brand.

De brand liet de 300 houten huisjes die onderdak bieden aan de 1000 tot 1500 vluchtelingen in het kamp, in rook opgaan. „Er is niets anders meer over dan een grote hoop as”, aldus politiechef Michel Lalande tegenover France 24. De bewoners zijn inmiddels overgebracht naar een noodopvang.

Hoe ziet het kamp eruit?

Het vluchtelingenkamp ligt in Grande-Synthe, bij de Noord-Franse kustplaats Duinkerke. Eerst stonden er alleen tenten in het kamp, maar Artsen zonder Grenzen plaatste vorig jaar maart houten barakken in het kamp als noodoplossing. In elke barak verbleven zo’n vier migranten die op de vlucht zijn voor oorlog of armoede, afkomstig uit landen als Syrië, Irak, Afghanistan, Iran, Eritrea en Soedan.

De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen houdt zich normaal alleen bezig met ontwikkelingslanden, maar vond de situatie in het kamp zo schrijnend dat ze besloot in te grijpen. Daar kwam veel kritiek op, mede omdat er in het kamp niet werd gecontroleerd op identiteitsbewijzen. Hiermee zou het kamp migranten aanmoedigen om door te reizen naar Engeland en mensensmokkelaars zo de vrije hand geven.

Wat is de link met Calais?

Duinkerke zou het nieuwe Calais worden, werd er gezegd door critici. De ‘jungle van Calais’ werd vorig jaar in maart na enkele jaren ontruimd. In het illegale kamp verbleven zo’n 6000 tot 8000 migranten en er was een gebrek aan hygiëne en voedsel. Omdat er steeds meer criminaliteit en geweld plaatsvond, werd het kamp uiteindelijk gesloten. Veel van de vluchtelingen in Calais zijn uiteindelijk naar het kamp in Duinkerke gegaan.

Maar in het 40 kilometer verder gelegen Duinkerke was de situatie niet veel beter. Zo zorgde de kou in januari voor problemen omdat de migranten zich in de houten huisjes verwarmden aan petroleumvuurtjes en er zo vele gevallen van koolstofmonoxidevergiftigingen ontstonden. Ook waren er meerdere uitbraken van mazelen.

Wat gaat er gebeuren met het kamp?

De migranten uit het kamp zijn nu ondergebracht in noodlocaties. Het is nog onzeker wat er met hen en met de restanten van het kamp gaat gebeuren.

De Franse minister van binnenlandse zaken, Bruno Le Roux, pleitte twee weken geleden al voor een ontruiming van het verwaarloosde vluchtelingenkamp. Ook Artsen zonder Grenzen trok zich al terug uit het project.