Dit oorlogsgeschut hebben Rusland en VS in Syrië

De spanning in Syrië loopt op naar het kookpunt sinds de Amerikanen luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis. De Russen, die het Syrische regime steunen, zijn woedend en hebben aangekondigd Amerikaanse vliegtuigen met geweld te bestrijden als ze een verkeerde manoeuvre maken.

Zowel Rusland als de Verenigde Staten is in Syrië met grof materieel aanwezig. Tot nu toe werden de bombardementen afgestemd, maar de Russen hebben dat overleg direct afgezegd. Een misverstand zit nu in een klein hoekje.

Wat voor wapentuig hebben de Russen en Amerikanen allemaal in Syrië? Een overzicht.

Russische gevechtsvliegtuigen

De Russen zijn bovenal met hun luchtmacht in Syrië actief. Ze vliegen vanaf Syrische luchtmachtbases, en vliegen ook vanuit Iran naar Syrië. De Russische luchtsteun is belangrijk voor het Syrische leger, dat werd teruggedrongen tot de Russen zich er mee gingen bemoeien.

Hoeveel vliegtuigen er precies actief zijn, is niet duidelijk, maar het zijn er enkele tientallen. Het gaat onder meer om de Tupolev Tu-22M. Dat is een zware bommenwerper, die er vooral op gericht is zo veel mogelijk bommen mee te kunnen nemen, en een grootschalig bombardement uit te kunnen voeren. De Tu-22M kan grote afstanden afleggen en vliegt sneller dan het geluid.

Daarnaast hebben de Russen de Sukhoi Su-24; een aanvalsvliegtuig dat onder alle weersomstandigheden aanvallen uit kan voeren. Het vliegtuig is gespecialiseerd in aanvallen diep in vijandelijk gebied.

De kleinere Su-25 is bedoeld om de Syrische grondtroepen bij te staan op het slagveld. Deze vliegtuigen zijn verouderd, maar spelen nog altijd een belangrijke rol in de Syrische oorlog.

Ook zijn er meerdere Sukhoi Su-30's actief. Deze straaljager kan zowel doelen op de grond als in de lucht aanvallen. Ze worden voornamelijk gebruikt om bommenwerpers, die zichzelf niet kunnen verdedigen, te escorteren. Ook vliegen er een aantal Su-34's door het Syrische luchtruim, die speciaal is gemaakt om westerse vliegtuigen te verslaan in luchtgevechten.

De Russen hebben daarnaast ook meerdere luchtafweergeschut-installaties in Syrië gestationeerd. Dat zijn trucks met een radar, en andere trucks met een raketinstallatie. Die zouden, in theorie, ook de tomahawks die de VS vorige week in Syrië afvuurde uit de lucht kunnen halen.

Russische marine

Ook de Russische marine is actief in de wateren rond Syrië. Zo was een tijdlang het vliegdekschip Admiral Kuznetsov aanwezig, van waar luchtaanvallen werden uitgevoerd. Dat schip heeft zich inmiddels weer teruggetrokken.

Eerder zou ook een kleine, elektrisch aangedreven Russische onderzeeër rond Syrië actief zijn geweest. Ze kunnen in relatief ondiep water actief zijn, om afluisteroperaties uit te voeren of andere schepen aan te vallen.

Direct na de luchtaanval van de Verenigde Staten stuurde Poetin twee oorlogsschepen met kruisraketten aan boord naar de Syrische haven van Tartus, meldt het Russische persbureau TASS.

Amerikaanse luchtmacht

Als de Russen daadwerkelijk van plan zijn om Amerikaanse vliegtuigen uit de lucht te halen, hebben de Verenigde Staten nog wel wat troeven achter de hand. Ze hebben voldoende vliegtuigen die moeilijk te ontdekken zijn.

Bijvoorbeeld de F-22 Raptor, die over stealtheigenschappen beschikt en daardoor moeilijk op te pikken is door de radar. Een stealth-vliegtuig is zo ontworpen dat de radarstraal in een andere richting wordt gekaatst, en moeilijk te ontdekken is. Het vliegtuig kan in alle weersomstandigheden opereren, en kan zowel andere vliegtuigen uitschakelen als doelen op de grond bestoken.

De VS zetten op dit moment ook andere vliegtuigen in, zoals de F/A-18 Hornet, die op allerlei fronten ingezet kan worden: het uitschakelen van vijandelijke vliegtuigen, het ondersteunen van troepen en bombarderen. Ook vliegen er Amerikaanse F16's in het Syrische luchtruim.

Amerikaanse marine

De tomahawks die vorige week werden afgevuurd, kwamen van twee torpedobootjagers: de USS Ross en de USS Porter. De Verenigde Staten hebben regelmatig schepen rond Syrië varen die dergelijke aanvallen kunnen doen; eerder waren vier andere torpedobootjagers rond Syrië gezien.

Ook zet de Verenigde Staten vliegdekschepen in om luchtaanvallen in Syrië en Irak uit te voeren.