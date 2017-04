CIA-chef: Wikileaks is vijandige inlichtingendienst

Tijdens zijn eerste officiële speech als directeur van de Central Intelligence Agency (CIA), had Mike Pompeo geen goed woord over voor inlichtingendienst Wikileaks. „Wikileaks gedraagt en uit zich als een vijandige inlichtingendienst”, aldus Pompeo.

Lees ook: Zweden mag Assange ondervragen in ambassade

Op de bijeenkomst in Washington stelde Pompeo dat de CIA de viering van entiteiten als Wikileaks ‘verbazingwekkend’ en ‘zeer zorgwekkend’ vindt en gaf hij aan dat de organisatie actief heeft samengewerkt met Rusland. „Het wordt tijd dat we Wikileaks duiden voor wat het echt is: een niet-gouvermentele vijandige inlichtingendienst die vaak wordt bijgestaan door overheden als Rusland.” Wikileaks zoekt volgens hem steun bij anti-democratische landen en organisaties.

'Geen klokkenluiders'

De CIA-baas had in het specifiek harde woorden over voor ‘klokkenluiders’ Julian Assange en Edward Snowden. „Terwijl wij ons best doen om stilletjes informatie te verzamelen over mensen die een echte dreiging voor ons land vormen, gebruiken individuen als Julian Assange en Edward Snowden dit als informatie om zichzelf in de kijker te zetten", stelt Pompeo. „Ze verbergen zichzelf en hun acties in de taal van vrijheid en privacy, maar in werkelijkheid bepleiten ze enkel hun eigen beroemdheid."

Ook stelt Pompeo dat deze mannen niet geven om de doelen en mensen die zij zouden representeren. „Échte klokkenluiders maken gebruik van de erkende en tactvolle processen om klachten een stem te geven; ze brengen geen Amerikaanse levens in gevaar.”

Volgens de CIA-directeur zorgen de onthullingen van de zogenaamde klokkenluiders ervoor dat het moeilijker is voor intelligentiediensten om de Amerikanen veilig te houden. Het zijn daarom juist terroristen en andere vijanden die blij met hen zijn.

Hack-arsenaal CIA gelekt

Wikileaks maakte vorige maand geheime documenten openbaar over de hacksoftware van de CIA. Volgens de klokkenluidersite heeft de CIA de controle verloren over een groot deel van zijn hack-arsenaal, waaronder malware en virussen. Deze verzameling van honderden miljoen codes, geeft bezitters toegang tot de gehele hack-capaciteiten van de CIA, en zou circuleren onder voormalige overheidshackers en opdrachtsnemers. In de documenten wordt onder andere duidelijk op welke manier de inlichtingendienst apparaten als smart tv's en mobiele telefoons hackt.