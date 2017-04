5 vragen over de Amerikaanse luchtaanval op Syrië

Deze week werd de wereld opgeschrikt door beelden van een gifgasaanval in Syrië, vrijdagochtend reageerden de Verenigde Staten met een luchtaanval op een legerbasis in Syrië.

Hoe staan de geopolitieke verhoudingen ervoor en wat betekent deze aanval op het regime van Assad op mondiaal niveau? Metro stelt 5 vragen aan Amerika-deskundige Kirsten Verdel.

Trump predikte toch 'America First'? Wat is er veranderd?

„President Trump heeft deze week natuurlijk ook de beelden gezien op televisie van de gifgasaanval in Syrië en waarschijnlijk heeft de militaire top hem geadviseerd om nu maatregelen te nemen. Er gaat ook wel een flinke geschiedenis aan vooraf. In 2013 voerde Assad een chemische aanval uit in Damascus. Daarover ontstond internationaal ook veel ophef. Toenmalig president Barack Obama koos ervoor om zich stevig uit te spreken, maar kreeg geen toestemming van het Congres om een tegenaanval uit te voeren."

„Donald Trump was daar in die tijd ook tegen, onder het mom: 'Fix America first'. Inmiddels zijn we echter vier jaar verder. In de tussentijd zijn er 161 chemische aanvallen geweest, waarbij onder andere gebruik werd gemaakt van Sarin, mosterdgas en chloor. Daarbij zijn 1.500 doden en ruim 15.000 gewonden gevallen. De reden dat dit soort aanvallen worden ingezet is dat er dan veel meer burgers wegvluchten dan bij reguliere aanvallen. Als het leger een gebied sneller leeg wil hebben, gebruiken ze chemische wapens. President Trump vindt nu dat er een grens overschreden is, en daar heeft hij op zich best een punt. Tegelijkertijd stellen sommige critici dat het ergens een beetje hypocriet is dat Trump zegt hier een lijn te trekken, maar geen vluchtelingen wil opvangen in zijn eigen land."

Er wordt door het Westen overwegend positief gereageerd. Hadden de landen niet beter samen een vuist kunnen maken?

„Dat zou misschien best een goed idee zijn geweest, maar de kans is groot dat Trump er bij wijze van spreken niet eens aan heeft gedacht om met andere landen te overleggen. Hij kan nogal impulsief zijn en reageert direct op wat hij op de televisie ziet. Zijn onvoorspelbare gedrag is daarmee ook een risico als het gaat om oorlogen in letterlijk en figuurlijk explosief gebied."

Wat betekent dit voor de relatie tussen Rusland en Amerika?

„Dat is nog lastig te zeggen. Trump heeft de Russen van tevoren gewaarschuwd dat er een aanval uitgevoerd zou gaan worden. Daardoor kregen Russische militairen de kans om weg te trekken uit de legerbasis. De Russen reageren weer door te zeggen dat de Syrische luchtverdediging wordt verbeterd. Toch lijken ze het conflict ook weer niet te willen laten escaleren. Alle reacties - ook vanuit andere landen - zijn tot nu toe behoorlijk diplomatiek."

Zijn er voorbeelden uit de geschiedenis van wat de gevolgen kunnen zijn van dit conflict?

„Ja, in 1982 greep president Ronald Reagan in bij massaslachtingen in Libanon. Het resultaat was dat Amerikaanse mariniers een oorlog ingezogen werden die onmogelijk te winnen was. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat nu ook het geval gaat zijn. In principe blijft het doel van de Westerse landen duidelijk: IS moet worden verslagen. Toch was deze actie tussendoor wel een hele duidelijke, waarmee de VS wilden laten zien dat aanvallen met gifgas gewoon echt niet worden geaccepteerd. Niets doen was ook geen optie; dat zou een vrijbrief voor Assad betekenen."

Wat is de rol van Nederland in dit hele verhaal?

„Op zich kan Nederland zich vinden in de tegenaanval vanuit Amerika. Zo noemde Mark Rutte het een 'proportionele tegenreactie'. Dat heeft ook te maken met het feit dat het een gerichte aanval op de legerbasis is, waarbij burgers ontzien worden. Om die reden worden chemische fabrieken bijvoorbeeld niet aangevallen; deze staan vaak in woonwijken en een aanval daarop zou veel burgerslachtoffers eisen."

„Toch is de rol van Nederland in dit verhaal uiterst klein. Vermoedelijk richten wij ons nu op verdere de-escalatie van het conflict en hebben we verder weinig te zeggen. Onze rol bestaat voornamelijk uit het opvangen van vluchtelingen."