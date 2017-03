Wetenschappers maken dronebeelden op vulkaan Etna

Vulkaan Etna schrok 28 februari ineens wakker. Wetenschappers zijn de vulkaan opgegaan om onderzoek te doen. Dat levert fantastische beelden op!

Drones

Vulkanologen van Italië's National Institute of Geophysics & Volcanology gebruiken drones, warmtecamera's en GPS-apparaten om de veranderingen op en in vulkaan Etna te bestuderen. De vulkaan op Sicilië is weer een aantal keer agressief uitgebarsten.



De vulkaan is één van de actiefste vulkanen in de wereld en heeft de afgelopen twee jaar voornamelijk geslapen. Maar op 28 februari barstte de vulkaan toch ineens uit. Etna schoot enorme pluimen oranje lava de lucht in. Een paar weken later raakten er tien mensen gewond toen de vulkaan weer uitbarstte en stenen de lucht in spuugde.

Water en magma

De laatste explosie is een freatomagmatische explosie. Dat betekent dat er zowel waterdamp afkomstig van grond- of oppervlaktewater als lavafragmenten en vulkanische gassen vrijkomen. De uitbarsting wordt veroorzaakt door water die het magma raakt. In het geval van Etna was sneeuw de boosdoener.



Onderzoekers zijn nu bezig om de oorzaken van de laatste uitbarstingen te traceren en in kaart te brengen. Alle verzamelde data wordt opgeslagen en via de computer kan de vulkanische activiteit worden gemonitord.