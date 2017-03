Vrienden filmen hun redding in stoeltjeslift

Zo'n twintig skiërs hebben donderdag tweeënhalf uur vastgezeten in een geblokkeerde skilift in het Oostenrijkse Nassfeld. Verschillende helicopters kwamen ter plaatse om de gedupeerde vakantiegangers te redden. Er kwam nogal wat kijken bij de reddingsactie en twee Vlaamse vrienden hebben het tafereel gefilmd.

Door een technisch defect kwam de skilift tot stilstand op zo'm 30 meter hoogte. Het duurde even voordat de skiërs op de hoogte waren van het defect. Ze moesten ruim een uur wachten voordat de eerste reddingshelicopter aan kwam vliegen en ondertussen was de wind flink toegenomen, waardoor het behoorlijk koud was in de lift. „Het geluid van die helicopter horen klinkt zalig als je zo lang zonder informatie zit. Hij kwam aanvliegen, en verdween dan weer. Even later was hij terug en dropte een reddingsteam in onze buurt. We waren dan al anderhalf uur later. Iedereen rilde van de koude. Dan kwam ook extra manschappen met sneeuwscooters aan," zegt Roy aan Het Laatste Nieuws.

Abseilen

De helicopters brachten de reddingsteam naar de plek van de stilstaande lift. De reddingsteam klommen in palen en vanuit daar schoven zij over de kabels verder tot aan de stoeltjes. Roy legt uit dat de twee skiërs die helemaal vooraan zaten met een ladder naar beneden konden klimmen. „Zij riepen ons toe dat wij moesten "abseilen", met touwen naar beneden afdalen dus." Volgens Roy was het nog best spannend om naar beneden te gaan, omdat ze hoog boven de grond hingen. Samen met zijn vriend Raf filmde hij de redding.

Na tweeënhalf stond de groep skiërs weer met beide benen op de grond, net op tijd voordat het donker werd. De stoeltjeslift ging de volgende dag gewoon weer open.