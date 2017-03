Video: aanslagen Brussel woensdag herdacht

Woensdag worden de aanslagen in Brussel herdacht, die dan precies een jaar geleden plaatsvonden. Zelfmoordterroristen bliezen zich op 22 maart 2016 op bij de luchthaven Zaventem en bij een metrostation in de Europese wijk, waar veel Europese instellingen gevestigd zijn. In totaal kwamen er 35 mensen om het leven, waarvan drie daders, en raakten er honderden mensen gewond.

Op de Brusselse luchthaven wordt woensdag om 07.58 uur, het tijdstip van de aanslag, een minuut stilte gehouden. In het metrostation wordt dat om 09.11 uur gedaan. Ook wordt er in de buurt van metrostation Maalbeek een kunstwerk onthuld voor alle slachtoffers en nabestaanden. Bij de plechtigheid zullen onder anderen koning Filip en koningin Mathilde aanwezig zijn.