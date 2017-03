Onrust na diplomatieke aanvaring Turkije-Nederland

De diplomatieke onenigheid tussen Nederland en Turkije heeft dit weekend voor flinke onrust gezorgd. In Rotterdam zijn zeker twaalf demonstranten opgepakt, nog eens zeven mensen raakten gewond.

De onrust is ontstaan na het gedwongen vertrek van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken). Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb moest Kaya Nederland verlaten omdat ze als ongewenst vreemdeling wordt gezien.

Referendum

Turkije stemt op 16 april in een referendum over een aantal veranderingen in de Turkse grondwet, waardoor president Recep Tayyip Erdogan meer macht zou kunnen krijgen. Dat stuit op bezorgdheid in andere Europese landen. Sinds de zomer van 2014 mogen Turken die in het buitenland wonen, stemmen voor Turkse verkiezingen. Politici in Turkije, waaronder Kaya, proberen onder Turkse Nederlanders stemmen te winnen om voor het referendum te stemmen.

„Dat betekent dat er voor Erdogan circa 5,5 tot 6 miljoen potentiële stemmen te behalen valt in het buitenland", aldus turkoloog Armand Sag. „Dat kan voor Erdogan net de doorslag geven in het referendum, waar beide partijen nu ongeveer gelijk op gaan."

Zware tegenmaatregelen

Nederland wil echter niet dat Turkse ministers in Nederland publiekelijk politiek campagne voeren en escorteerde Kaya zaterdag terug naar Duitsland. Op Twitter stelde Kaya dat de Nederlandse overheid haar rechten heeft geschonden door haar niet toe te laten tot het consulaat. ,,Democratie, fundamentele rechten, mensenrechten en vrijheid. Ze zijn het vanavond allemaal vergeten in Rotterdam. Het is grotendeels tirannie en onderdrukking." Na Kaya's vertrek braken er rellen uit bij het Turkse consulaat: duizend Turkse Nederlanders kwamen bijeen.

Als reactie op de uitzetting kondigde de Turkse premier Binali Yildirim zondagochtend 'zware tegenmaatregelen' aan. In de verklaring zei Yildirim niets over de inhoud van die maatregelen, maar Sag verwacht dat het vooral economische sancties zullen zijn. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de export van Nederland naar Turkije goed is voor ongeveer 1 procent van de totale Nederlandse goederenuitvoer. Eerder liet Turkije al weten dat de Nederlandse ambassadeur er voorlopig niet welkom is.

Onschendbaarheid

Sag benadrukt dat beide landen een punt hebben. „Nederland zegt dat het het volste recht heeft om de minister te weigeren, omdat ze als AKP-politica géén onschendbaarheid geniet. Tot op zekere hoogte klopt dat. Het lastige is dat Kaya meerdere petten op heeft, waardoor de regels ruimer kunnen worden geïnterpreteerd. Als minister is Kaya vertegenwoordiger van de Turkse staat, waardoor ze wél onschendbaarheid geniet, zoals Turkije claimt."

Turkije eiste zondag excuses van Nederland, maar minister-president Mark Rutte peinst er niet over om excuses aan te bieden. „Dit is een man die ons gister uitmaakt voor fascisten en land van nazi's. Ik ga de-escaleren, maar niet door excuses aan te bieden. Ben je nou gek”, aldus Rutte in WNL Op Zondag.