Ook minister van Trump bungelt om contact met Russen

Het schandaal rond de contacten van het team van de Amerikaanse president met de Russische overheid laait opnieuw op. Deze keer ligt de minister van Justitie Jeff Sessions onder vuur. Hij had vorig jaar twee keer contact met de Russische ambassadeur in de VS, en loog daarover onder ede bij een hoorzitting in de Senaat. Nu eisen Democratische volksvertegenwoordigers het aftreden van Sessions, en ook binnen de Republikeinen ligt de minister onder vuur.

Aftreden

Dat meldt Washington Post. Het is extra pikant dat uitgerekend Sessions nu onder vuur ligt; hij zou juist het onderzoek moeten leiden naar de contacten tussen het team van Trump en de Russen. De Republikeinen willen dat hij zich in elk geval niet meer met dat onderzoek bemoeit. Sommigen vallen er bovendien over dat hij heeft gelogen onder ede. Maar de Democraten gaan een stap verder: zij willen dat hij de eer aan zichzelf houdt, en opstapt. Sommige prominente Republikeinen sluiten zich daarbij aan.

Sessions werd voor zijn beëdiging scherp ondervraagd in de Senaat over zijn mogelijke contacten met de Russen. Hij zei destijds: „Ik heb geen enkele Russische ambtenaar contact gehad over de campagne. Ik heb geen idee waar deze beschuldigingen op slaan. Het is niet waar.”

'Niet gelogen'

Nu zegt Sessions dat hij weliswaar contact heeft gehad met de ambassadeur, maar hij deed dat naar eigen zeggen als senator, en niet als lid van het campagneteam van Trump. Verschillende Republikeinen vallen hem bij, en stellen dat hij een punt heeft. Het is nu de vraag hoeveel Republikeinen zich precies achter Sessions scharen: hij werd uiteindelijk benoemd met een kleine meerderheid in de Senaat.

Twee weken geleden moest de nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn ook al aftreden. Hij zou de sancties van de Amerikanen tegen Rusland hebben besproken met de Russische ambassadeur terwijl Donald Trump toen nog geen president was. Dat is niet toegestaan.