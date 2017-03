Ontsnapte hond zorgt voor chaos op luchthaven

Een ontsnapte diensthond van een beveiligingsbedrijf heeft voor grote overlast gezorgd op het drukste vliegveld van Nieuw-Zeeland. Zestien vluchten liepen vertraging op doordat het tien maanden oude dier rondliep in de buurt van de start- en landingsbanen. De viervoeter werd uiteindelijk doodgeschoten.

