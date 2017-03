India maakt zich klaar voor het Holifeest

Je kent ongetwijfeld het gekleurde poeder dat tijdens de zogenoemde colorruns wordt gestrooid. Dat poeder komt eigenlijk vanuit een Hindoestaanse traditie. Ieder jaar wordt in India de lente welkom geheten met het Holifeest.

Het feest wordt ieder jaar in maart gevierd. Naast een lentefeest, is het ook een Nieuwjaarsfeest én wordt er gevierd dat het goede van het kwade heeft gewonnen. Het feest vindt altijd een dag na volle maan. Naast het strooien van het poeder, wordt er ook gezongen, gedanst en gegeten. Het gekleurder poeder wordt vergezeld door gekleurd water en parfum.

Tradities

Er zijn echter nóg twee bijzondere tradities. Weduwes zijn tijdens het feest niet welkom, ze worden beschouwd als 'onheilspellend'. Er zijn organisaties die daar verandering in willen brengen en de emancipatie van weduwes willen bevorderen. Daarom werd er een extra feest gevierd, afgelopen donderdag. Weduwes zijn volledig in wit gekleed om samen te zingen en te dansen én elkaar te besmeuren met het gekleurde poeder.



Deze bijzondere viering is in de stad Varanasi. „Ik heb al dertig jaar geen Holi meer gevierd”, vertelt weduwe Gaurbani Sheel tegen Reuters. „Maar dit keer zit ik onder de Holi-kleuren, ondanks dat ik een weduwe ben!”

God van vernietiging

Het is niet de enige bijzondere viering in de stad. Ook heilige Hindoe-mannen hebben een bijzondere viering. Ze gooien geen gekleurd poeder, maar as. Dat doen ze in de rivierbedding van de rivier Ganges, waar de Hindoe's hun geliefden cremeren na hun dood. Hiermee eren ze de God Shiva, de Hindoestaanse God van vernietiging.



„Het is een eeuwenoud traditioneel geloef hier in Varanasi”, vertelt Gulshan Kapoor aan Reuters. Hij doet ook mee met de traditie. „God Shiva komt naar het crematorium om Holi te vieren met zijn volgelingen en de geesten van de zielen die niet meer op aarde zijn.”