Hogere vergoeding voor Noord-Koreaanse overlopers

Noord-Koreanen die de stap maken om naar het zuiden over te lopen en bruikbare geheime informatie over het communistische regime doorspelen kunnen voortaan een beloning tot een miljard won verwachten. Omgerekend is dat meer dan 816.000 euro. De Zuid-Koreaanse regering maakte zondag bekend het huidige bedrag vier keer te verhogen.

Staatspersbureau Yonhap meldt dat de huidige beloning op 250 miljoen won staat, zo'n 200.000 euro. Ook geen verkeerd bedrag, maar de huidige verhoging moet hooggeplaatste Noord-Koreanen overhalen om van kant te wisselen. Zo kan de veiligheid in Zuid-Korea worden verhoogd. De premie is voor het eerst in twintig jaar verhoogd.

Het ministerie voor Unificatie meldt daarnaast dat ook de compensatie voor Noord-Koreanen die met materieel de overstap maken, wordt verhoogd. Hiermee doelt het ministerie onder meer op vliegtuigen, schepen en tanks.