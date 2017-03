Frankrijk voorkwam 'dodelijke bruiloft'

Een 16-jarig meisje en haar 20-jarige vriend hadden vergevorderde plannen om de Eiffeltoren op te blazen.

Thomas Sauret en Sarah, allebei bekeerd door de islam, wilden vorige maand Frankrijks beroemdste bouwwerk de Eiffeltoren opblazen. De Franse krant Le Monde kreeg inzage in de onderzoeksgegevens van de Franse antiterrorisme-afdeling SDAT, die werden verzameld via ‘cyberinfiltratie’, en reconstrueerde deze week hun verhaal.

De twee leren elkaar in de zomer van 2016 via datingsite muslima.com. kennen en worden verliefd. Beiden wonen dan nog bij hun ouders: hij bij zijn vader, een werkloze dakwerker, in Charleville-Mézières in de Franse Ardennen, zij 900 kilometer zuidelijker in een buitenwijk van Montpellier bij haar gescheiden moeder. Hij blowde zich een tijdlang suf en stopte nog voor het eindexamen met de middelbare school. Zij was lange tijd gothic en leed onder de scheiding van haar ouders. Dingen veranderen wanneer de islam in hun beider levens komt en ze in rap tempo radicaliseren.

Geweld

Om dicht bij Sarah te zijn gaat Sauret een opleiding tot dakwerker volgen in de buurt van Montpellier. Al na twee maanden wordt hij weggestuurd wegens geweldpleging en spijbelen. Omdat hij geen onderdak heeft, betrekt hij een deel van de kelder van het flatgebouw waarin Sarah met haar moeder woont. Op een matras op de vloer beramen ze hun plan: een huwelijk gecombineerd met een aanslag. ‘Ik baalde van Frankrijk, ik had geen toekomst’, verklaart Sauret later tijdens verhoren. Zij stelt zich voor dat ze op die manier haar verloren maagdelijkheid kan compenseren. Het idee van de Eiffeltoren komt van haar. Hij zou bij de aanslag sterven als martelaar. Zij zou na de aanslag naar Syrië vluchten en de ‘hidjra’ volbrengen, de pelgrimstocht van Mekka naar Medina.

Alternatieven

Om de Eiffeltoren op te blazen moesten ze minstens met zijn tienen zijn, hadden ze berekend. ‘Iemand moest tegen de voet opklimmen, een ander moest een rookgordijn leggen om het zicht te benemen en een derde moest op militairen schieten op het moment dat die wilden ingrijpen’, vertelt Sarah achteraf. Sauret begrijpt dat het ingewikkeld wordt. Hij bedenkt alternatieven: het stationsplein of de Place de la Comédie in het centrum van Montpellier lenen zich ook voor een aanslag.

Explosieven

Zo ver komt het allemaal niet. Op 10 februari worden de twee van hun bed gelicht. Zij in het huis van haar moeder, in Montpellier. Hij in een appartementje van vrienden, in Clapiers, niet ver daarvandaan. Bij huiszoekingen vinden de onderzoekers 71 gram TATP en ander materiaal voor het maken van explosieven.

Franse veiligheidsdiensten hielden Sauret al in de gaten sinds de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in 2015. Dat was ook niet zo ingewikkeld: sinds hij is geradicaliseerd maakte hij er geen geheim van dat hij zich wilde aansluiten bij een jihadistische beweging en dat hij naar Syrië wilde reizen om ‘het echte leven’ te ontdekken. Dat laatste probeerde hij ook al eens: in november 2015 werd Sauret op het Parijse vliegveld Roissy-Charles de Gaulle aangehouden met een enkeltje Turkije op zak.