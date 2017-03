Dit schrijft Abdeslam aan zijn moeder en verloofde

Salah Abdeslam, na de aanslagen in Parijs in november 2015 maandenlang de meest gezochte terrorist ter wereld, wil niets tegen de politie zeggen. Maar in de tijd dat hij op de vlucht was voor de politie, schreef hij wel brieven aan zijn moeder, zusje en verloofde. Daarin wordt wat meer duidelijk over zijn motieven. Het Franse tijdschrift Le Point publiceerde een aantal passages uit de brieven. Dit schreef hij.

Lees ook: Hoe de politie de broers Abdeslam steeds liet lopen

Aan zijn moeder

Abdeslam probeert in de brief aan zijn moeder uit te leggen waarom hij zich heeft aangesloten bij een terroristische cel. „Ik schrijf deze brief omdat ik hoop dat je me vergeeft”, schrijft hij. „Ik weet dat mijn vertrek je groot verdriet doet. Ik vraag je drie keer om vergeving, en één keer voor mijn vader, van wie ik houd. Weet dat het moeilijk was om je te verlaten, en dat ik heel veel van je houd.”

Hij stelt dat hij is „uitverkoren” als een van de „dienaren van Allah”. Abdeslam stelt dat hij zich verzet tegen mensen die „onze geliefde profeet afbeelden en beledigen”, en tegen hen die „moorden als lafaards met vliegtuigen”. Hij neemt het ook op voor zijn broer, die als zelfmoordterrorist betrokken was bij de aanslagen in Parijs.

„Je zoon heeft geen zelfmoord gepleegd”, schrijft Abdeslam. „Hij heeft gestreden, en ongelovigen gedood. Hij is een held voor de islam. Als je hebt geleden, is dat omdat Allah van je houdt, hij wil je op de proef stellen zodat hij je kan toelaten tot het paradijs. (...) Weet dat je twee kinderen voor Allah hebben gestreden.”

Aan zijn zusje

„Deze brief is voor mijn zusje, van wie ik heel veel houd”, begint de volgende brief. „Het moet moeilijk zijn om gescheiden te zijn van je broers. Iedereen zegt dat wij terroristen zijn. Maar weet dat wij alleen een aanslag hebben gepleegd op mensen die in het ongelovige Frankrijk wonen.”

Hij vraagt zijn zusje om te verhuizen. „Stop met zondig leven en kies voor Allah, die je zal belonen. Ik zou het goed vinden als je emigreert naar een moslimland, dat is beter voor je.” Hij vraagt ook of zijn zusje goed voor hun ouders wil zorgen.

Hij maakt zich daarnaast boos om de herdenkingen van de slachtoffers van aanslagen. „Ik zag de kaarsjes branden op ons balkon, uit medeleven voor de ongelovigen. Terwijl duizenden moslims worden vermoord zonder enige reactie. Het is schandalig.”

Zijn verloofde

In de derde brief biedt Abdeslam zijn excuses aan zijn verloofde aan. „Ik ben vertrokken terwijl ik je had beloofd om met je te trouwen”, schrijft hij. „Dat was geen verraad, maar een keuze omdat ik me wilde opofferen. Ik zou me laf hebben gevoeld als ik met mijn leven was doorgegaan terwijl mijn broeders elke dag in oorlog leven. Ze maken onze broeders, zusters en kinderen af.”

Abdeslam schrijft in de brief daarnaast dat hij aan Allah vraagt om haar geduld en doorzettingsvermogen te geven, zodat ze deze „beproeving” zal doorstaan. „Hij zal ervoor zorgen dat je een nog betere man zal krijgen dan ik ben. Ik hoop dat Allah me accepteert als martelaar. Bid aan Allah, en vraag of hij dat doet, jij bent voor mij mijn vrouw en ik hoop dat Allah ons zal samenbrengen na dit leven, en dat we eeuwig samen zullen zijn.”