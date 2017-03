Buitenlandse media: het populisme heeft verloren

Het komt niet vaak voor dat Nederland internationaal in de belangstelling staat. Toch was het woensdag niet alleen voor ons eigen land een bijzondere dag, ook in het buitenland lagen onze Tweede Kamerverkiezingen onder een vergrootglas. Grote vraag: zou de trend van populisme na Brexit in het Verenigd Koninkrijk en president Donald Trump in de Verenigde Staten doorzetten?

Op Twitter waren hashtags als #DutchElections en #NetherlandsElections dan ook lange tijd trending topics. Buitenlandse media zijn vol lof over de winst van Mark Rutte. De Duitse krant Die Welt noemde de minister-president „een avond lang de held van Europa”, onder de kop: „Vandaag heeft Nederland 'nee' tegen populisme gezegd."

CNN kopt na de voorlopige uitslag dat „de Europese ultrarechtse populisten de eerste test hebben gefaald". De krant schrijft verder dat „de verkiezing wereldwijd werd gezien als een test hoe het sentiment voor rechts-populistische partijen in Europa ervoor stond, met de Franse en Duitse verkiezingen in april en september voor de deur.”

GroenLinks

De buitenlandse media hebben ook lof voor de groei van GroenLinks. Zo kopt The Guardian dat de grote winnaar van de Nederlandse verkiezingen GroenLinks is en is de hashtag #GreenLeft donderdagochtend trending op Twitter.

Turkije

Ook in Turkije zijn de verkiezingen met belangstelling gevolgd. Daily Sabah schreef op basis van de exitpolls over een „onverwacht teleurstellende prestatie'' van Wilders, die door de krant wordt bestempeld als „islamofoob'' en „xenofoob''.

Volgens Daily Sabah is de voorlopige uitslag opvallend, omdat Wilders naar verwachting aan steun zou winnen vanwege de diplomatieke rel met Turkije.