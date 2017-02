'Zoon liet moeder met opzet verdrinken'

In Amerika is momenteel veel te doen over een mysterieuze vermissingszaak. Een vrouw verdween op volle zee toen ze samen met haar zoon aan het varen was. De boot waarin de twee zaten, begaf het en van de vrouw is geen spoor te bekennen. Haar zoon kon zichzelf redden. Sommigen denken nu dat de jongen de boot expres liet zinken.

Lees ook: 23 doden door brand op boot Indonesië

Men denkt dat Nathan Carman uit Connecticut zijn moeder bewust meenam in een gammele vissersboot waar van alles aan mankeerde. Er zouden zelfs gaten in de boot hebben gezeten.



Toen de boot begon te zinken wist Carman zichzelf in veiligheid te brengen met een reddingsboot. Zijn 54-jarige moeder kwam er minder goed vanaf, de autoriteiten denken dat zij is overleden.

Onschuldig

Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Vrijdagavond zei Carman tegen de Amerikaanse zender ABC dat hij zijn moeder niet met opzet heeft laten verdrinken. Hij denkt dat de politie het op hem heeft gemunt omdat hij een autistische stoornis heeft, het syndroom van Asperger.



Terwijl de jongeman zichzelf op de televisie verdedigt, gaat het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van de vrouw door.