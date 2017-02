Zelfs 'rechts' FOX News pakt Trump nu hard aan

Dat Donald Trump overhoop ligt met de media is een zeer bekend beeld, maar tot dusver leek het er altijd op dat de president van de Verenigde Staten vooral mot had met de ‘linkse media’. Na zijn eerste persconferentie sinds hij plaats heeft genomen in het Witte Huis is echter ook het ‘rechtse’ FOX News klaar met de fratsen van Trump.

De vooraanstaande nieuwslezer Shepard Smith gaf na het perspraatje van Trump een korte maar niet misverstane tirade richting de republikein. „Deze president blijft onwaarheden verkondigen en dat doet hij elke keer dat hij voor een microfoon verschijnt opnieuw”, zo opent hij zijn relaas. „Ik kan het bewijzen, ik kan de band opnieuw laten afspelen. Er waren er veel vandaag. Lang niet allemaal even ernstig, maar ze worden wel gemaakt door de president van de Verenigde Staten!”

Grootste zege

Smith komt direct met een voorbeeld. „Vandaag zei hij dat hij de grootste electorale zege had geboekt sinds Ronald Reagan. Dat deed hij niet! Maar hij bleef hij het herhalen. Steeds weer. Toch is het elke keer dat hij het zegt onwaar. Is het een grote leugen? Nee! Maar hij brengt de leugen wel.”

„Vervolgens zegt hij dat Rusland een list heeft uitgezet. Dat de lekken echt zijn, maar dat het nieuws nep is. Dat is eigenlijk onmogelijk”, vervolgt Smith. „Het is bizar wat we nu elke dag aanschouwen. Absoluut bizar. Hij blijft maar ridicule zinnen herhalen die totaal niet waar zijn, waardoor hij de discussie over situatie met Rusland hoopt te ontlopen. Alsof we dom zijn dat we de vragen erover willen stellen.”

'We zijn niet dwaas'

„Echt waar? Je tegenstander (Hillary Clinton, red.) was gehackt door de Russen, terwijl jouw team op dezelfde dag een telefoongesprek had met Rusland. Zijn wij dan dwaas om daarover vragen te stellen? Nee! Dat zijn we niet. We eisen de antwoorden te krijgen, dat ben je het Amerikaanse volk verschuldigd. Als je mensen inderdaad met de Russen spraken, wat zeiden ze?”, aldus Smith.

In het Amerikaanse medialandschap is Smith bepaald geen kleine jongen. Hij zit al meer dan twintig jaar bij FOX News en hij behoort tot de best betaalde nieuwslezers van de Verenigde Staten. In 2007 tekende hij een overeenkomst, waarin werd vastgesteld dat hij jaarlijks tussen de 6,6 en 7,5 miljoen euro zou gaan verdienen.

Antisemitisch

De persconferentie van Trump bevatte nog een paar andere opmerkelijke momenten. Een van de meest in het oog springende was toen een Joodse journalist Trump wilde vragen om antisemitisme af te keuren. De president liet de verslaggever zijn vraag niet afmaken en gaf vervolgens aan het een zeer beledigende vraag te vinden.