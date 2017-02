Zeker 26 burgerdoden bij bombardementen Afghanistan

Zaterdag vond er ook ook nog een autobomaanslag plaats (foto) in Lashkar Gah, de hoofdstad van Helmand. Hierbij kwamen acht mensen om het leven, terwijl er ook nog zeker negentien mensen bij gewond raakte.

In de provincie Helmand worden bij bombardementen wel vaker burgers getroffen. Afgelopen jaar waren er 891 dode en gewonde burgers als gevolg van de bombardementen. Daarmee werd de stad het zwaarst getroffen buiten Kabul om.

De nabestaanden van de slachtoffers in het ziekenhuis in Lashkar Gah eisen een verklaring. „Hoe kunnen vrouwen en kinderen Taliban zijn?'', vroeg een man zich af. Hij stelde dat elf mensen omkwamen toen het huis van zijn broer donderdag werd gebombardeerd.

Amerikaanse legerfunctionarissen bevestigen dat hun toestellen vorige week zo'n dertig bombardementen hebben uitgevoerd in de zuidelijk gelegen provincie. Een woordvoerder van de internationale coalitie in land zei dat de beschuldigingen worden onderzocht.

Bij luchtaanvallen in de Afghaanse provincie Helmand zijn vorige week zeker 26 burgerdoden gevallen, dat meldt CNN. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen, zo laten onderzoekers van de Verenigde Naties weten.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!