Vrouw moet ondanks 27-jarig huwelijk Schotland uit

Irene Clennell stapte 27 jaar geleden in het huwelijksbootje met een Schot. Inmiddels heeft ze twee kinderen en een kleinkind. Toch wordt ze nu teruggestuurd naar Singapore, haar land van herkomst. En dat zonder enige waarschuwing, zo vertelt ze aan de BBC.

De reden dat het Verenigd Koninkrijk haar niet meer wil hebben, is waarschijnlijk haar lange verblijf in Singapore in de voorbije jaren. Een groot deel van haar tijd ging namelijk naar het verzorgen van haar zieke – inmiddels overleden – ouders. Momenteel is haar man ernstig ziek, maar deze kan ze nu niet zelf verzorgen.

Integratiecentrum

Clennell zou zich op dit moment in Dungavel Detention Centre bevinden, een integratiecentrum. Daar wordt ze al sinds het begin van deze maand vastgehouden. Volgens haar is het voor haar onmogelijk geweest om haar advocaat te bereiken en heeft ze ook nog geen schone kleren van haar huis kunnen halen.

Het Britse immigratiebureau stelt niet in te willen gaan op individuele gevallen. „Alle aanvragen om in Groot-Brittannië te blijven worden individueel en in lijn met de met de immigratieregels behandeld. We verwachten dat de mensen die hier niet behoren te verblijven het land verlaten”, zo is de enige reactie.

Migrant Voice

De stichting Migrant Voice is inmiddels een actie gestart om Clennell in het land te houden. „Dit is andermaal een voorbeeld van hoe arbitrair beleid in staat is om families te verscheuren en levens te vernietigen”, aldus directeur Nazek Ramadan.

Ook de schoonzus van Irene is inmiddels een actie gestart via GoFundMe. Volgens haar is Irene op dit moment de belangrijkste verzorger van haar man. Met het opgehaalde geld wil zij de rechtszaak betalen die er nodig is om haar terug te krijgen.