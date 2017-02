Visum Syrische Oscar-genomineerde geweigerd

De Syrische filmmaker Khaled Khatib kan dit weekend toch niet de Oscar-uitreiking in Los Angeles bijwonen. De Amerikaanse autoriteiten hebben het visum voor de maker van de documentaire White Helmets ingetrokken. Dat meldt Al Jazeera op basis van AP-berichten.

De veiligheidsdiensten zouden 'verdachte' informatie over de documentairemaker hebben gevonden. Dat kan van alles betekenen, van betrokkenheid bij terrorisme tot onregelmatigheden in het paspoort.

Inreisverbod

Khatib en Raed Saleh, de leider van de Witte Helmen, verkeerden wekenlang in onzekerheid door het inreisverbod dat door president Donald Trump was afgekondigd, onder andere voor inwoners van Syrië. Een week geleden maakten ze bekend dat ze een visum hadden gekregen en toch naar de uitreiking wilden gaan.

In een video vertelt Khaled Katib hoe hij voor de revolutie nog naar school ging, maar hoe hij „geïnspireerd raakte om meer te doen toen de bommen het 'nieuwe normaal' werden". Dat deed hij door de camera op te pakken en de rest van de wereld te tonen wat er in Syrië gebeurt. Voor Netflix maakte hij daarmee de documentaire White Helmets, over vrijwillige reddingswerkers in Syrië. De documentaire is genomineerd in de categorie korte documentaire.