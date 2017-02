Twee gewonden nadat agent per ongeluk schot lost

Een foutje van een politieagent leidde dinsdag tot twee lichtgewonde personen in Frankrijk. Het wapen van een scherpschutter ging per ongeluk af tijdens een evenement waar president Hollande aanwezig was.

President Hollande hield een toespraak bij de officiële opening van een nieuw tgv-traject in Villignon, bij Angoulême in het westen van Frankrijk. Het nieuwe traject wordt een hogesnelheidstreinverbinding tussen Parijs en Bordeaux. De agent, lid van een speciale beveiligingseenheid van de politie, stond op ongeveer honderd meter afstand van de partytent waar de president sprak. Het wapen ging per ongeluk af toen hij van positie veranderde, meldt de Franse krant Ouest France.

„Ik hoop dat het niets ernstigs is. Ik denk het niet'', zei Hollande, die opkeek maar na enkele ogenblikken verder ging met zijn toespraak.

Door het schot raakten een ober en een medewerker van een spoorwegonderhoudsbedrijf licht gewond aan hun kuiten. De hulpdiensten ontfermden zich over hen en ook Hollande kwam hen beterschap wensen alvorens terug te keren naar Parijs.