Trump skipt als eerste president in 36 jaar diner

Donald Trump heeft aangegeven dat hij dit jaar niet aanwezig zal zijn bij het jaarlijkse White House Correspondents Association Dinner, dat op 29 april plaatsvindt. Hij is daarmee de eerste president in 36 jaar die het belangrijke etentje overslaat.

Trump kondigde zaterdagavond via een tweet aan dat hij de eeuwenoude traditie verbreekt. ,,Ik zal dit jaar niet bij het White House Association Dinner zijn. Ik wens iedereen het beste en een fantastische avond", was het korte bericht van de president.

'Nerd Prom'

Het diner, in Washington ook wel 'Nerd Prom' genoemd, wordt ieder jaar gehouden ter ere van journalisten die prijzen en studiebeurzen verkregen hebben. De president is een belangrijk persoon voor het diner. In 1921 begon het diner als een simpele awardshow met eten, inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldwijd bekend diner vol glamour en met veel Amerikaanse sterren te gast.

De laatste president die niet bij het diner aanwezig was, was Ronald Reagan in 1981. Hij had echter best een goede reden: hij was herstellende van een moordaanslag, waarbij er op hem geschoten is.

Reden

De reden dat Trump niet naar het diner gaat is niet bekend, al denkt men dat zijn relatie met de pers zeer waarschijnlijk de boosdoener is. Trump noemde de pers de 'vijand van het Amerikaanse volk' en heeft de afgelopen tijd veel bekende nieuwsbronnen bekritiseerd, waaronder CNN en The New York Times.