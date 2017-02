'Trump niet laten speechen in het Britse Lagerhuis'

Donald Trump brengt later dit jaar een staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Maar als het aan de voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow, ligt, dan krijgt hij geen tijd om het parlement tot te spreken.

„Een toespraak geven tegenover het parlement als leider van een land, is niet een automatisch verworven recht, het is een eer”, zo preekte Bercow maandagmiddag. „Al voor het immigratieverbod was ik tegen een toespraak van hem in de Westminster Hall. Na de ban is dat gevoel alleen maar sterker geworden.”

Ons laat gelden

„We hechten veel waarde aan onze band met de Verenigde Staten en die gaat veel verder dan degene die een speech houdt. Maar ik vind dat wij sterk op moeten staan om onze mening over racisme, seksisme en gelijke rechten duidelijk te maken, en dat wij die sterk moeten laten geleden in het Lagerhuis”, aldus Bercow.

De korte motivatie van Bercow kon op veel gejuich, maar ook op enkel boegeroep rekenen.