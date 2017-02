Toeschouwers grijpen zelf in bij protest Sea World

Een demonstratie van dierenactivisten is vrijdag uitgelopen op een opstootje onder hen en de aanwezige toeschouwers in Sea World in Queensland, Australië.

Gewapend met spandoeken toog de groep Justice for Captives met twintig demonstranten naar het park, waar ze een show met dolfijnen trachtten te verstoren. Dat lukte.

De toeschouwers die naar Sea World waren gekomen waren niet gediend van de protesten, die niet alleen ondersteund werden door teksten op spandoeken, maar ook door het roepen van verschillende leuzen. Sommige Sea World-bezoekers stonden op uit hun stoel om de demonstranten eigenhandig de waarheid te vertellen.

Woedend

Het opstootje duurde maar eventjes en uiteindelijk hebben beveiligers de demonstranten moeten afvoeren, iets waar de toeschouwers met veel gejuich op reageerden.

„We waren daar om rustig actie te voeren” vertelde Daniel Wolf na afloop aan Brisbane Times. „We hadden wel wat vijandelijkheid verwacht, maar echt niet zoveel.”

Australische media melden dat de toeschouwers woedend waren. Volgens Sea World zelf valt het allemaal wel mee. In een verklaring laten ze weten dat het ging om een kleine verstoring. Tevens claimen ze dat het welzijn van de dieren in Sea World prioriteit heeft.