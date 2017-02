Storm Californië eiste al twee levens

Een zware storm in Californië heeft al aan zeker twee mensen het leven gekost, daarnaast hebben brandweermannen ook nog diverse mensen net aan weten te redden. Volgens meteorologen betreft het de zwaarste storm die de zuidwestelijke staat treft in zeker 22 jaar tijd.

Het leidde tot opnieuw een grote evacuatie in verschillende plaatsen Californië. Begin deze week werden er nog een kleine 200.000 mensen uit hun huis gehaald, omdat de grote stuwdam bij Oroville - de grootste in de Verenigde Staten - dreigde door te breken.

Waar Oroville in de noordelijke helft van Californië ligt, raast de storm vooral door het zuiden en het midden van de staat. Zo zijn ook de grote steden als San Diego en Los Angelos getroffen. Door omvallende elektriciteitsmasten kwamen duizenden mensen zonder stroom te zitten. Verder zijn er honderden vluchten geannuleerd en praktisch alle evenementen in de regio zijn afgelast. Daarnaast werden enkele huizen geraakt door omvallende bomen. In een van die huizen lag een groep studenten te slapen, maar deze werden net gemist door de vallende boom. De storm had zelfs enkele aardverschuivingen met een sinkhole tot gevolg.

154 dagen

De verwachting is dat het slechte weer voorlopig nog wel even blijft aanhouden in de staat, dit terwijl Californië lange tijd kampte met grote droogtes. Volgens weerman Ryan Maue valt er in de komende week genoeg om de krachtcentrales bij de Niagara watervallen 154 op te laten draaien.