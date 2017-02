Rellen nabij Parijs na protest tegen politie

Een demonstratie tegen politiegeweld in de Parijse voorstad Bobigny is zaterdagavond op rellen uitgelopen. Een kind moest door agenten uit een brandende auto worden gered. Naast enkele personenauto's, zag ook een televisiestation zijn wagen in vlammen op gaan.

Het protest waar ongeveer 2000 mensen bij aanwezig waren, liep 's middags nog vreedzaam. De demonstranten kwamen in protest tegen de gewelddadige arrestatie van een 22-jarige man afgelopen week in het naburige Aulnay-sous-Bois. Volgens mediaberichten ligt de man nog altijd in het ziekenhuis. De vier betrokken agenten zijn geschorst, een wordt verdacht van verkrachting van de arrestant, de anderen van buitensporig geweld.

De politie stelt dat enkele honderden relschoppers de tot dan toe vreedzame demonstratie verstoorden. Zij bestookten agenten, openbare gebouwen en winkels met vuurwerk en staken vuilnisbakken in brand. Eerder deze week werden er ook in Aulnay-sous-Bois al auto's in brand gestoken.