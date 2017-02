Oppositie Zuid-Afrika knokt in het parlement

Overigens ligt Zuma ook binnen zijn eigen Zuid-Afrikaanse Communistische Partij is zijn positie niet meer zo sterk, hetgeen vooral te maken heeft met de tegenvallende lokale verkiezingen. In 2019 zal Zuid-Afrika opnieuw stemmen voor een president.

Het is voor het derde jaar op een rij dat de openingsrede van Zuma verstoord wordt. Hij wordt fel bekritiseerd vanwege zijn betrokkenheid bij verschillende corruptieschandalen. Nog geen jaar geleden werd hij veroordeeld wegens het schenden van de grondwet, nadat hij zijn eigen appartement had gerenoveerd met geld uit de staatskas. Van de kosten heeft hij inmiddels een half miljoen euro terugbetaald.

Kort daarop braken er schermutselingen uit in het parlement, waarbij de leden van de EFF slaags raakten met de beveiligingsmedewerkers. Zij probeerden de opstandige politici de kamer uit te zetten. Uiteindelijk duurde het een uur voordat de rust volledig terugkeerde en de speech van Zuma hervat kon worden.

De EFF wilde de speech van Zuma verstoren, volgens hen is zijn presidentschap niet legitiem. „Tegenover ons zit een man die onverbeterlijk corrupt is tot op het bot. U bent een grondwettelijk delinquent”, zo sprak partijleider Julius Malema.

In Zuid-Afrika wordt het parlementaire jaar traditioneel geopend door een speech van de president. De korte toespraak van Jacob Zuma werd echter uitgebreid verstoord door een vechtpartij in parlement, die veroorzaakt werd door de oppositiepartij Economic Freedom Fighters (EFF).

