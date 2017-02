Oplettende stewardess redt meisje van vrouwenhandel

Het gevoel hebben dat er iets niet klopt, daadkrachtig ingrijpen én een slachtoffer redden: een stewardess van Alaska Airlines was het engeltje op de schouder van een jong meisje dat slachtoffer dreigde te worden van vrouwenhandel.

De stewardess maakte zich zorgen over een jonge passagier op één van haar vluchten van Seattle naar San Francisco. Het meisje, dat rond de 14 jaar oud leek, zat naast een oudere man. Volgens Shelia Fedrick zag het meisje eruit alsof ze „door pure hel was gegaan”, schrijft Metro UK.

Politie

Als Fedrick met het meisje probeerde te praten, antwoordde haar oudere reisgezelschap in haar plaats en bovendien gedroeg de man zich erg vreemd. De stewardess kreeg dan ook het gevoel dat er iets niet in de haak was. Daarop liet ze een briefje achter in de toiletten voor het jonge meisje.

Daar kwam al vlug een reactie op. „Ik heb hulp nodig”, stond er te lezen. Fedrick liet de piloot weten wat er speelde, waarna deze de politie inschakelde. De politie stond te wachten op het vliegveld toen het vliegtuig landde.

2011

Het incident vond al plaats in 2011. Toch komt Fedrick er nu pas mee naar buiten. Dat heeft alles te maken met een campagne rondom het zichtbaar maken van human trafficking. Daarbij wordt vluchtpersoneel uitgelegd wat ze kunnen doen bij vermoedens van mensenhandel.

Het jonge meisje is inmiddels dus opgegroeid en heeft nog altijd contact met de stewardess die haar leven redde, aldus Metro UK.