Mohammed Ali Jr. aangehouden op vliegveld

De zoon van de beroemde bokser Mohammed Ali, is op het vliegveld in Florida aangehouden en twee uur ondervraagd door de politie. Volgens de advocaat van de familie, kreeg Mohammed Ali Jr. continu vragen als: ‘Waar komt jouw naam vandaan?’ en ‘Ben je moslim?’

Muhammed Ali Jr. en zijn moeder Khalilah Camacho-Ali arriveerden op 7 februari op het Fort Lauderdale-Hollywood vliegveld, nadat zij in Jamaica spraken op een evenement over Black History. Volgens advocaat en vriend van de familie Chris Mancini werden zij daar uit de rij gehaald, vanwege hun Arabisch klinkende namen. Dat schrijft Courier Journal.

Foto

Camacho-Ali mocht gaan nadat ze de agenten een foto liet zien van zichzelf met haar ex-man, maar haar zoon had niet zo’n foto. Volgens Mancini hielden ze Ali Jr. vervolgens bijna twee uur vast, waarbij de agenten herhaaldelijk vragen stelden als: ‘Waar komt jouw naam vandaan?’ en ‘Ben je moslim?’

Toen Ali vervolgens antwoordde dat hij inderdaad een moslim is, bleven ze hem vragen stellen over zijn geloof en waar hij was geboren (Philadelphia, 1972). „Voor de familie Ali is het duidelijk dat dit voorval direct gelinkt is aan de maatregelen van president Trump om moslims te bannen uit de Verenigde Staten”, aldus Mancini.

Hulp

Tijdens deze ondervraging bleef Camacho-Ali rond het vliegveld rennen en vragen waar haar zoon was. „Ze smeekte om hulp. Maar omdat dit op een zaak voor de federale politie was, konden lokale agenten haar niet verder helpen”, aldus Mancini. Volgens de advocaat doet de familie aangifte van het voorval, en willen ze bovendien uitzoeken hoeveel anderen een soortgelijke behandeling hebben gehad.