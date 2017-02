In beeld: vrijwilligers redden honderden grienden

Een menselijke keten heeft zaterdag kunnen voorkomen dat honderden grienden zouden stranden in Golden Bay, in het noorden van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Grienden zijn op orka's na de grootste dolfijnensoort. Deze dieren duiken meestal niet langer dan tien minuten onder water en jagen bij het wateroppervlak of in de middelste waterlagen.

Het jagen in ondiep water levert wel aanspoelgevaar op voor de dieren. Deze week spoelden dan ook honderden grienden aan op het strand in Nieuw-Zeeland. Gelukkig stonden er vrijwilligers tot hun nek in de zee om met behulp van een aantal boten een groep van ongeveer tweehonderd dieren weg te houden bij de kust.

Dat leek 's middags bij laag tij gelukt, maar toen het vloed werd en de reddingswerkers uit het water moesten, keerde de bezorgdheid terug. „Het is emotioneel veeleisend, want je hoort die walvissen roepen”, zei een van de hulpverleners tegen nieuwsstation TVNZ, die de operatie live uitzond. De actieleider vroeg om meer assistentie voor zondagochtend.

Deze week kwamen driehonderd grienden om door de grootste stranding in Nieuw-Zeeland sinds 1985. Vrijdagnacht spoelden er weer ongeveer honderd aan. De meesten konden na zonsopgang snel weer terug de zee in worden begeleid. Een paar dieren die te verzwakt waren, zijn uit hun lijden verlost.

Zeldzaam

Het is niet opmerkelijk dat er dieren aanspoelen in Nieuw-Zeeland. Het land staat erom bekend dat er veel dieren aanspoelen, maar zoveel tegelijk is wel zeldzaam. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1985, toen spoelden er 450 dieren aan in Auckland. Waarom de grienden aanspoelen is niet bekend, het kan zijn dat hun sonar verstoord is door een lagere waterstand dan normaal, schrijft RTL Nieuws.