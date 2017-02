Hoger beroep tegen opschorten inreisverbod afgewezen

Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft het hoger beroep van de regering van Trump tegen de opschorting van het inreisverbod afgewezen. Het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden werd vrijdag opgeschort door een federale rechter in Seattle, omdat de maatregel in strijd zou zijn met de grondwet.

Het ministerie van Justitie kondigde een dag later aan in beroep te gaan tegen de uitspraak. Trump noemde het besluit van de rechter 'belachelijk' en 'een mening van een zogenaamde rechter, die in feite de rechtshandhaving wegneemt van ons land'.

Ook zei Trump op Twitter: „De rechter stelt ons land bloot aan potentiële terroristen en anderen die onze belangen niet vertegenwoordigen. Slechte mensen zijn erg blij!"

Het inreisverbod geldt voor mensen met de nationaliteit van Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Soedan of Jemen hebben. Ook voor mensen met een green-card. In totaal waren door het inreisverbod de visa van zo'n 60.000 mensen geblokkeerd.

Dit zorgde de hele week door heel Amerika voor grootschalige demonstraties en protestacties.