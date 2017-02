Het eind van 'hippe sigarettenmerken' in Frankrijk?

Allure, Vogue of Corset zijn in Frankrijk geen namen van fashionitems of modemagazines, maar van sigarettenmerken. En daar moet - als het aan de Franse regering ligt - een einde aan komen.

De Franse minister van Volksgezondheid Marisol Touraine pleit ervoor dat de namen van sigarettenmerken op de schop gaan. Volgens Touraine doen dit soort 'glamoureuze' namen denken aan parfum, lingerie en mode, „terwijl ze in werkelijkheid een doosje potentieel dodelijke waar sieren", kondigde ze bij RTL en Europe1 aan.

Donkergrijs

In Frankrijk zien de pakjes er allemaal hetzelfde uit: donkergrijs en weinig uitnodigend, dankzij plaatjes van geasfalteerde longen. Touraine meent echter dat door de hippe namen, roken als chique, sexy en charmant wordt voorgesteld. Ze wil dus van deze merken af, als laatste uitvloeisel van het beleid van de socialistische regering Hollande om roken te ontmoedigen.

Ook sigaren met verontschuldigende namen als Café crème, Paradiso en Punch verdwijnen uit de schappen. De producenten krijgen twee jaar de tijd om hun 'kinderen' om te dopen. De sigarettenboeren, die ook geen begrippen als biologisch, natuurlijk of organisch meer mogen uitventen, hebben daarvoor maar een jaar.