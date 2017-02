Gebrek stervenshulp leidt tot 'doodsasiel' in Italië

Drie jaar geleden kreeg de bekende Italiaanse dj Fabo een ernstig verkeersongeluk, waardoor hij verlamd raakte en blind werd. Praten lukte nog wel. Sindsdien deed de 40-jarige Fabiano Antoniani meerdere verzoeken tot euthanasie. Maar die werden allemaal afgewezen, zelfs door de president.

Maandagochtend werd zijn verzoek om waardig te sterven uitgevoerd in Zwitserland: daar stond een kliniek zijn verzoek wel toe, schrijft de NOS. Italië is één van de weinige landen in Europa waar de de euthanasie nog niet bij wet geregeld is. Dat zorgt voor schrijnende situaties.

Een schande

,,Ik ben eindelijk aangekomen in Zwitserland. Helaas op eigen kracht en niet dankzij de hulp van mijn land'', liet Antoniani maandag weten in een verklaring. De Italiaanse dj noemde het al eerder 'een schande dat de staat lijdende mensen dwingt om naar het buitenland te gaan om zich te kunnen ontdoen van een ondraaglijke, eindeloze marteling’. Hij was in een 'doodsasiel' beland.

Niet als kasplantje eindigen

In 2009 overleed Eluana Englaro, die als 21-jarige studente een ernstig auto-ongeluk kreeg. Zeventien jaar lang lag de studente in coma, terwijl zij daarvoor bij een vriend had aangegeven 'nooit als een kasplantje te willen eindigen'. Toen zij door een lange strijd met de rechter, gevoerd door haar vader, eindelijk van de voedingssonde werd gehaald, brak er een constitutionele crisis uit in Italië.

Toenmalig premier Silvio Berlusconi probeerde de passieve euthanasie van de vrouw tegen te houden via een spoedwet. Hij verklaarde later dat de Englaro naar zijn mening was vermoord.,,Eluana stierf niet een natuurlijke dood. Ze is vermoord'', schreef hij in het rechtse dagblad Libero.

Na Englaro's dood kwam de discussie over euthanasie in Italië weer op gang, maar toen nog zonder resultaat. Voorvechters van stervenshulp hopen dat het geval van dj Fabo wel veranderingen teweeg kan brengen in Italië.