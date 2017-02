Flinke brand na explosie e-bike in Duitsland

De elektrische fiets is niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Toch mag er wellicht nog wel eens goed gekeken worden naar de veiligheid. Dinsdagavond brandde een parkeergarage in de Duitse stad Hannover uit na een explosie van de accu van een e-bike.

De accu explodeerde in een fietsenwinkel op de begane grond van de parkeergarage. De brand sloeg vervolgens snel over op de garage. Gelukkig raakte er niemand gewond. Wel is er een forse schade van ongeveer een half miljoen euro.