Drie gewonden nadat man inrijdt op mensen Heidelberg

Drie mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt nadat een man met zijn auto een voetgangersgebied in het Duitse Heidelberg binnenreed. De politie schoot de man neer.

De vermoedelijke dader ging er te voet vandoor. Hij zou een mes in zijn hand hebben gehad. Er is nog niets bekend over de motieven van de man. De politie heeft geen aanwijzingen dat het om een terroristische actie gaat.

Huurauto

Volgens lokale media reed de man in een huurauto. Het incident gebeurde op de Bismarckplatz. Een van de drie slachtoffers is zwaargewond. Ook de vermoedelijke dader ligt in het ziekenhuis.

Op social media circuleert een video, waarin te zien is dat de politie de automobilist neerschiet. Pas op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren: