Colombia voert actief donorregistratiesysteem in

In Nederland wordt er al langere tijd gesproken over actieve donorregistratie. Op die manier is iedereen automatisch orgaandonor, tenzij anders aangegeven. In Colombia loopt men inmiddels op ons voor: daar is deze wet zaterdag van kracht gegaan.

Daarmee zijn alle Colombianen orgaandonor, tenzij ze duidelijk hebben gemaakt dat ze dat niet willen zijn. De wet die de kwestie regelt, is 4 februari van kracht geworden.

Wie geen orgaandonor wenst te zijn, moet nu naar een notaris om dat vast leggen en vervolgens naar het Nationaal Gezondheidsinstituut, om dat kenbaar te maken aan de gezondheidsdiensten.

Nederland

In september van het afgelopen jaar stemde de Tweede Kamer in met eenzelfde soort donorregistratiesysteem in Nederland. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Verwacht wordt dat de wet voor meer orgaandonoren moet zorgen, omdat iedereen op deze manier min of meer gedwongen wordt een keuze te maken. Doe je dat niet, ben je sowieso donor. Het is overigens nog lang niet zeker of de wet ook werkelijk doorgaat: verwacht wordt dat het er nog weleens om zou kunnen gaan spannen tijdens de stemming in de senaat.