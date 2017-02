Brexit onderhandelingen kunnen nu echt van start

Het was lang onduidelijk hoe en wanneer de Brexit vorm zou krijgen in Engeland. Woensdag stemde het Britse parlement voor een belangrijke stap richting de uittreding van de EU. De regering kan nu beginnen met de gesprekken om de 'scheiding' officieel rond te krijgen.

Leden van de Britse Tweede Kamer (The House of Commons, red.) stemden met 498 tegen 114 stemmen vóór de ingang van het proces. Daarmee kan premier Theresa May een beroep doen op Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon - het formele proces om de EU te verlaten, schrijft CNN. Omdat er zo'n grote meerderheid is die voor stemde, is de kans groot dat de wet ook daadwerkelijk ingaat.

Toch wordt er ook weerstand verwacht, wanneer het artikel volgende week weer door de Tweede Kamer moet. Oppositiepartijen zullen dan waarschijnlijk nog amendementen willen toevoegen aan de wet. Daarna moet Artikel 50 ook nog goedgekeurd worden door de zogenaamde 'House of Lords' (het hogerhuis), voordat de afscheiding van Groot-Brittannië uit de EU een feit is.

Vanaf dit moment heeft het Verenigd Koninkrijk twee jaar de tijd om met de 27 andere leden in de EU te onderhandelen over de Brexit. Premier May heeft laten weten om hier eind maart mee te willen beginnen.