Barack Obama wint wedstrijdje kiteboarden

Wat gaat Barack Obama doen als hij niet langer de president van de Verenigde Staten is? Die vraag werd veelvuldig gesteld in aanloop naar de inauguratie van zijn opvolger Donald Trump. Het antwoord op de korte termijn is vrij simpel: vakantie vieren.

Samen met zijn vrouw Michelle streek hij neer op de Maagdeneilanden om bij te komen van acht jaar presidentschap. Het stel werd daar rondgeleid door de steenrijke en bekende zakenman Richard Branson, de oprichter van de Virgin Group.

Hawaï

Op de website van zijn eigen bedrijf doet de Brit uitgebreid verslag van de tijd die hij doorbrengt met zijn vakantievrienden. Zo daagde Branson de ex-president uit voor een wedstrijdje kiteboarden. „Een van de eerste dingen die Barack vertelde, was een verhaal over hoe hij vlak voor zijn presidentschap voor de kust van Hawaï had gesurft. Daarna zei een van zijn beveiligers tegen hem dat dit voor de komende acht jaar de laatste keer was dat hij zou surfen. Al die tijd heeft hij inderdaad niet gesurft of aan andere watersporten gedaan, waar hij zo van houdt.”

Branson bood Obama kiteboardlessen aan en zelf wilde hij foilboarden onder de knie krijgen. Na een paar lesjes deden ze een wedstrijd wie het langst kon blijven staan. Dit was het resultaat:

„Zoals je kunt zien, kwamen we allebei vaak ten val”, aldus Branson op de site van Virgin. „Maar we gaven niet op en maakten steeds meer progressie. Petje af voor de ex-president. Nu hij is vertrokken, ga ik het water weer op om te oefenen. Moge de beste de volgende keer weer winnen.”