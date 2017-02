Australië kent langste hittegolf uit de historie

Australië kampt sinds vrijdag officieel met de langst aanhoudende hittegolf uit de historie. Ook vrijdag werden er in Sydney weer temperaturen boven de 35 graden Celsius gemeten. Dat gebeurde voor de tiende dag op een rij.

BOM (Bureau of Meteorology) – het KNMI van Australië – meet nu al 158 jaar de temperaturen in het land. Maar nog nooit kreeg het bureau deze cijfers zoveel dagen achtereen op de teller binnen. Het oude record van negen dagen stamt nog uit 1895/96.

48,2 graden Celsius

De temperaturen zitten bovendien ver boven de 35 graden Celsius. In sommige gebieden komen de pieken zelfs ver boven de 40. De hoogst gemeten temperatuur is 48,2 graden Celsius. In Sydney komt het kwik net niet zo hoog, maar toch zijn daar de paardenraces uitgesteld tot volgende week maandag, „om zowel de paarden als de gokkers te beschermen.”

Volgens de prognoses zal het voorlopig niet afkoelen. Dit weekend is er in de meeste regio’s die te maken hebben met de hittegolf nog geen sprake van verbetering. In de noordoostelijk gelegen staat Queensland is de verwachting zelfs dat de hitte de komende week gewoon blijft doorzetten. In het plaatsje North Lakes werden zelfs enkele tieners opgenomen wegens oververhitting.

Regen in het westen

De hittegolf maakt nog maar eens duidelijk hoe groot Australië eigenlijk is. In het westen bij Perth regende het donderdag en werd er net aan de 17,4 graden Celsius aangetikt op de meters.