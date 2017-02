Alleen beer en leeuw overleven IS-aanval dierentuin

Het was de ideale uitvalsbasis voor IS in de strijd om Mosul: Murur Park Zoo. In de vier maanden waarin er om Oost-Mosul werd gevochten, bekommerde niemand zich om de dieren in de dierentuin. De apen, leeuwen, de beer en andere dieren werden niet gevoerd, en de mortieren en kogels schoten door de hokken. Twee dieren wisten het oorlogsgeweld te overleven: een leeuw en een beer.

De eerste maanden hadden de dieren geluk: de buren van de dierentuin stopten hen wat eten toe, meldt persbureau Reuters. Maar naar verloop van tijd werden de gevechten intensiever, het eten werd schaarser en de bewoners aten zelf hun restjes op.

Ontsnapte aap

Sommige dieren wisten uit een kooi te ontsnappen, en gingen op voedseljacht. Dat was ook een gevaar voor de bewoners: een ontsnapte aap viel buurtbewoners aan - een baby heeft een groot, rood litteken van een aanval van de aap. Ook andere dieren wisten te ontsnappen.

De dieren die minder gelukkig waren, kwamen wel om het leven: ze verhongerden, of stierven in het oorlogsgeweld. Mosul Eye, een blog dat verslag doet vanuit de Iraakse stad, maakte na de slag om oost-Mosul foto's van de dieren in de dierentuin. We zien de leeuw, graatmager, en een beer die verdrietig uit zijn hok kijkt. Ze zijn de enige dieren die op zichzelf wisten te overleven.

Kilo's vlees

Nu het oosten van Mosul is bevrijd, is er weer aandacht voor de dieren. Een Koerdische strijder zag de foto's op Mosul Eye, meldt CNN, en kreeg het voor elkaar om honderden kilo's vlees en fruit te verzamelen én die langs alle checkpoints te krijgen. De dieren hebben weer te eten.

De dierentuin wordt nu ook opgeknapt door jonge vrijwiligers, die de hele stad onder handen nemen.