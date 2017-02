Aanslagpleger Istanbul vraagt om de doodstraf

Abdulkadir Masharipov was op nieuwjaarsdag verantwoordelijk voor de dood van 39 mensen en verwondde er nog eens 65 tijdens een aanslag op de nachtclub Reina in Istanbul. Nu heeft hij zelf gevraagd om de doodstraf.

De Oezbeek heeft tijdens het verhoor van de politie hier meermaals een verzoek voor ingediend, zo schrijft de krant Hürriyet. „Het zou mooi zijn als ik de doodstraf kreeg.”

Doel om christenen te doden

Inmiddels heeft hij ook een verklaring afgegeven over zijn gruweldaden. „Ik wilde de christenen aanvallen om zo revanche te nemen voor alle misdaden die zij verspreid over de wereld nemen. Mijn doel was om christenen te doden.”

Ook bevestigde hij dat hij lid is van IS, de organisatie die de aanslag ook opeiste. „Abu Cihad, die verblijft in Syrië, vertelde mij om een aanval te plegen op het Taksimplein waar de christen zich zouden verzamelen.” Dit zou Masharipov naar eigen zeggen niet gedaan hebben vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen. „Er waren overal politieagenten.”

Hij moest zijn doel dus verleggen. „Cihad zond mij het adres en foto’s. Eenmaal daar waren er geen agenten of beveiligers.” Hij ging naar binnen en opende het vuur met als doel om uiteindelijk ook zichzelf om te leggen.

Wraak genomen

„Toen ik door mijn kogels heen was gooide ik twee granaten weg. Een derde liet ik naast mijn hoofd ontploffen met als doel zelfmoord te plegen, maar ik ging niet dood. Ik overleefde, maar was Reina binnen gegaan op te sterven.” Spijt heeft Masharipov in ieder geval niet van zijn acties. „Ik heb wraak genomen.”