Zijn piloten echt te moe om te vliegen?

De Europese Commissie gaat piloten een armband te geven om te meten hoe vermoeid zij zijn als ze moeten vliegen. Dat onderzoek wordt ingesteld nadat eerder een op de zes Europese piloten aangaf dat er wordt gevlogen terwijl hij of zij daar eigenlijk te moe voor is.

Dat meldt NRC. Bij budgetmaaschappijen vliegt zelfs driekwart van de piloten als dat eigenlijk al niet meer kan. De vermoeidheid wordt onder meer veroorzaakt door lange diensten en slechte slaapritmes. Om de vermoeidheid nu objectief te meten, met een polsband. Ook moeten de piloten alertheidtests doen na een vlucht.

Ongelukken

Het onderzoek gaat twee jaar in beslag nemen, en de Europese Commissie hoopt op basis van de resultaten duidelijkere regels te kunnen opstellen. Dat de piloten vermoeid zijn, is heel gevaarlijk: ze zijn minder alert en de reactiesnelheid neemt af. Het zou de oorzaak zijn van 4 tot 7 procent van de vliegtuigongevallen.

De afgelopen jaren is er een discussie ontstaan over vermoeidheid, omdat door toenemende concurrentie tussen vliegtuigmaatschappijen de rusttijden van de piloten onder druk is komen te staan. Die zijn wel Europese regels vastgelegd, maar de maatschappijen zoeken steeds meer de grenzen op. Ook worden er vaker zzp'ers ingehuurd, die veel uren willen maken en daardoor minder snel melden als er iets mis is.